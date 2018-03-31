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Авария на карусели во Франции: один погибший, четверо пострадавших

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Инцидент произошел в субботу вечером на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы. Обстоятельства трагедии пока остаются неопределенными.
Трагедия произошла в регионе Рона-Альпы
Трагедия произошла в регионе Рона-Альпы
Le Progres

На ярмарке во французском городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы вышел из строя один из аттракционов - погиб один человек, еще четверо получили травмы. Инцидент произошел вечером 31 марта, сообщает Le Progres.

Согласно одной из версий, аттракцион, состоящий из нескольких качелей, внезапно упал. Погибший мужчина не катался на карусели, но его смертельно ранило куском, отломавшимся от конструкции.

Очевидцы также рассказывают и другую версию. По их словам, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило с аттракциона. Также серьезно пострадала 8-летняя девочка.

Кроме того, 12 человек получили шок от происшедшего, им помогли на месте.

Ранее в США три человека упали с колеса обозрения.

 

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Теги: Франция, ярмарки, жертвы, Ярмарка, карусель, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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