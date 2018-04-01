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Израиль отказался от независимого расследования столкновений в секторе Газа

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После столкновений палестинцев и израильтян в секторе Газа Биньямин Нетаньяху и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись взаимными обвинениями.

Израиль не будет проводить независимое расследование столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 1 апреля, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.

"Никакой комиссии по расследованию не будет", - сообщил он, добавив, что планов сотрудничать с подобными структурами у него также нет.

Разобраться в том, что произошло в секторе Газа, ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Между тем вскоре после инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись взаимными обвинениями. Турецкий лидер назвал произошедшее в ходе акции протеста "резней", а самого Нетаньяху "террористом".

"Самая морально устойчивая армия в мире не будет слушать проповедей со стороны того, кто долгие годы и без разбора подвергает бомбардировкам мирное население", - написал, в свою очередь, израильский премьер в Twitter.

В результате столкновений с израильскими военными 30 марта были убиты не менее 17 палестинцев, свыше 1400 получили ранения. Это наибольшее число жертв с 2014 года, когда израильские военные провели в секторе Газа операцию под кодовым названием "Нерушимая скала".

Позже стало известно, что предложенный Кувейтом проект заявления Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа не был принят.

Источник: Русская служба DW

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Теги: ООН, Израиль, сектор Газа, Палестина, Нетаньяху, Эрдоган, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Yzenykkrasavchik    01.04.2018, 21:49
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Бедные палестинцы их там пачками евреии мочат и где ООН?
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