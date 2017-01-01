Швеция ввела эконалог на авиабилеты

В Швеции начали собирать экологический налог при продаже авиабилетов. Он взимается почти со всех пассажиров и составляет до 39 евро.

Швеция с 1 апреля ввела так называемый экологический налог на продажу авиабилетов. Об этом сообщает местное издание Dagens Nyheter, передает Deutsche Welle.

Налог будет взыматься со всех пассажиров, а его цель - снизить влияние воздушных перевозок на климат, рассказала министр климата Швеции Изабелла Ловин.

Налог будет добавляться к цене билета на все рейсы и составит от 60 до 400 крон (от €5,8 до €38,8) в зависимости от места назначения. Налог не будет взыматься только с детей до двух лет, экипажей самолетов и пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолет, а иногда - и транзитных самолетов.

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