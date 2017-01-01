Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Швеция ввела эконалог на авиабилеты

Комментариев: 0
В Швеции начали собирать экологический налог при продаже авиабилетов. Он взимается почти со всех пассажиров и составляет до 39 евро.
Аэропорт Стокгольма
Аэропорт Стокгольма
dpa

Швеция с 1 апреля ввела так называемый экологический налог на продажу авиабилетов. Об этом сообщает местное издание Dagens Nyheter, передает Deutsche Welle.

Налог будет взыматься со всех пассажиров, а его цель - снизить влияние воздушных перевозок на климат, рассказала министр климата Швеции Изабелла Ловин.

Налог будет добавляться к цене билета на все рейсы и составит от 60 до 400 крон (от €5,8 до €38,8) в зависимости от места назначения. Налог не будет взыматься только с детей до двух лет, экипажей самолетов и пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолет, а иногда - и транзитных самолетов.

Ранее в международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers спрогнозировали, что весь транспорт мегаполисов по всему миру к 2040 году станет беспилотным.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экология, Швеция, авиаперелет, климат, билеты, авиаперевозки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь