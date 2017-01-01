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В ЕК отреагировали на скандал с Холодницким

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Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Еврокомиссии "не производит хорошее впечатление".
Флаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины
УНН

Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким "не производит хорошее впечатление". Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, передает Радио Свобода.

"Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет. Может порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", - отметил Вагнер.

Холодницкого 30 марта вызвала на допрос Генпрокуратура, однако он на допрос не явился. Перед этим сообщалось, что главу САП могут задержать и арестовать.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко призвал Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого. Сам глава САП заявил, что к отставке готов.

Напомним, в рабочем кабинете Холодницкого было найдено подслушивающее устройство.

 

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Теги: скандал, отставка, Еврокомиссия, увольнение, НАБУ, Холодницкий, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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Источник: korrespondent.net

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