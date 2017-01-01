На сайте Госдепа удалили упоминания о Тиллерсоне

Имя бывшего главы Госдепартамента США удалено с сайта американского внешнеполитического ведомства. Его преемником стал директор ЦРУ Майк Помпео.

Имя госсекретаря Рекса Тиллерсона удалено с официального сайта Госдепартамента США, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что название специального раздела "Госсекретарь Тиллерсон" изменено на "Госсекретарь". Желающие войти в раздел находят там запись, что заместитель госсекретаря Джон Салливан "стал исполняющим обязанности госсекретаря с 1 апреля 2018 года".

В разделе о поездках и визитах Тиллерсона все записи заменены сообщениями о поездках Салливана.

Также теперь невозможно ознакомиться с биографией Тиллерсона, ранее размещенной на сайте. Желающие ее увидеть встречают запись: "Приносим извинения, страница не найдена".

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.

Официально его отставка не вступала в силу до вечера субботы, 31 марта, когда на сайт Госдепа были внесены соответствующие изменения.

СМИ: Тиллерсон может стать ректором Техасского университета

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