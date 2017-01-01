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Трамп раскритиковал Мексику за потоки мигрантов

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Американский лидер вновь угрожает выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле из-за бесконтрольной миграционной политики Мехико.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США обвиняет Мексику в бесконтрольной миграционной политике.

Мексиканская сторона должна "остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов" в США, написал Дональд Трамп в Twitter в ночь на понедельник, 2 апреля. В противном случае Трамп угрожает выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Мексика абсолютно не препятствует притоку мигрантов из южных регионов страны и их дальнейшему отъезду в США, отметил президент. По его словам, приезжие "насмехаются над нелепыми законами" США, которые регулируют вопросы миграции.

Ранее некоммерческая организация People without borders запустила социальную кампанию, цель которой - защитить мигрантов из Центральной Америки от преступников или давления со стороны властей. Акция началась с отъезда 40 мигрантов на поезде из штата Чьяпас на север Мексики. По мере движения число участников кампании выросло до полутора тысяч человек. 

Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с Мексикой и Канадой по NAFTA. Ранее президент США неоднократно угрожал выходом из соглашения, которое вступило в силу 1 января 1994 года. Остальные участники должны пересмотреть принципы договора и предоставить США более выгодные условия, полагает Трамп.

Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп обещал разорвать договор NAFTA. Он заявлял, что "это худшая торговая сделка, когда-либо заключенная" Вашингтоном.

Однако позже президент США решил пересмотреть соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой.

Источник: Русская служба DW

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Теги: США, Мексика, Трамп, мигранты, зона свободной торговли, Дональд Трамп, NAFTA
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Источник: korrespondent.net

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