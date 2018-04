Трамп раскритиковал Мексику за потоки мигрантов

Президент США обвиняет Мексику в бесконтрольной миграционной политике.

Мексиканская сторона должна "остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов" в США, написал Дональд Трамп в Twitter в ночь на понедельник, 2 апреля. В противном случае Трамп угрожает выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Мексика абсолютно не препятствует притоку мигрантов из южных регионов страны и их дальнейшему отъезду в США, отметил президент. По его словам, приезжие "насмехаются над нелепыми законами" США, которые регулируют вопросы миграции.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!