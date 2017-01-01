Ким Чен Ын посетил концерт артистов из Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой посетил выступление южнокорейских поп-исполнителей прибывших в Пхеньян, передает агентство Yonhap.
Запланировано два выступления исполнителей: 1 и 3 апреля. Кроме того, в ходе визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо.
По словам одного из артистов, Ким Чен Ын предложил провести следующий концерт в Сеуле осенью.
Напомним, договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.
Cмотрите фотогалерею: Ким Чен Ын посетил концерт артистов из Южной Кореи
Напомним, 27 апреля должна состояться встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.
Ранее на этой неделе лидер Северной Кореи вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
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