Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР проходят впервые с 2005 года. Артисты почти два часа выступали в Большом театре в Пхеньяне.

Ким Чен Ын на концерте южнокорейских исполнителей в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой посетил выступление южнокорейских поп-исполнителей прибывших в Пхеньян, передает агентство Yonhap.

Отмечается, что делегация поп-музыкантов, спортсменов и журналистов из Южной Кореи в составе 120 человек прибыла в субботу, 31 марта, в КНДР.

Запланировано два выступления исполнителей: 1 и 3 апреля. Кроме того, в ходе визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо.

По словам одного из артистов, Ким Чен Ын предложил провести следующий концерт в Сеуле осенью.

Напомним, договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.

Cмотрите фотогалерею: Ким Чен Ын посетил концерт артистов из Южной Кореи

Напомним, 27 апреля должна состояться встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

Ранее на этой неделе лидер Северной Кореи вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.

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