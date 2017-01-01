В РФ испытали новую противоракету
В Минобороны РФ сообщили, что военные Воздушно-космических войск (ВКС) России успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Информация об этом опубликована в газете Красная звезда.
Отмечается, что система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, отмечает газета.
Ранее сообщалось, что в РФ выполнили успешный учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса Кинжал.
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