В РФ испытали новую противоракету

Очередной испытательный пуск прошел успешно, заявили в оборонном ведомстве России. Система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения.

В Минобороны РФ сообщили, что военные Воздушно-космических войск (ВКС) России успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Информация об этом опубликована в газете Красная звезда.

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", - говорится в публикации.

Отмечается, что система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что в РФ выполнили успешный учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса Кинжал.

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