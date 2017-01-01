В Бразилии зритель сорвал библейский спектакль, решив "спасти Христа"

Мужчина выбежал из толпы и ударил шлемом актера, игравшего роль римского солдата. По дороге на сцену он кричал, что "не даст Иисусу умереть".

В бразильском городе Нова-Артс мужчина сорвал постановку драмы на библейский сюжет, решив силой спасти "Христа" от распятия, сообщает The Independent.

Во время "распятия" Христа на сцену ворвался неизвестный мужчина и напал на "легионера", который должен был "пронзить" распятого копьем. Зритель ударил актера мотоциклетным шлемом по голове.

По словам очевидцев, пробираясь сквозь толпу, мужчина кричал, что "не даст Иисусу умереть". Есть информация, что нападавший страдает от проблем с психикой и употребляет наркотики.

После инцидента спектакль продолжили. Отмечается, что "легионера" спас недавно выданный шлем, который смягчил удар и позволил актеру обойтись без травм.

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