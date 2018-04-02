Ким Чен Ын высоко оценил концерт музыкантов из Южной Кореи

Лидер КНДР стал первым главой республики, который лично смотрел выступление южнокорейских артистов, а затем встретился с ними и обменялся рукопожатиями.

Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил концерт южнокорейских артистов в Пхеньяне, пишет Нодон синмун.

В заявлении, опубликованном 2 апреля на первой полосе газеты, отмечается, что это событие углубило понимание жителями КНДР южнокорейской поп-культуры и продемонстрировало национальное единство Кореи.

По словам Ким Чен Ына, он надеется, что "нынешний визит в Пхеньян музыкантов южной стороны даст возможность показать единый облик (корейской) нации".

Лидер КНДР стал первым северокорейским руководителем, который лично смотрел выступление артистов из Южной Кореи и затем встретился с ними, обменявшись рукопожатиями и выразив им благодарность.

Фото: EPA Ким Чен Ын с супругой (по центру) и артисты из Южной Кореи

Напомним, состоявшийся в Пхеньяне концерт южнокорейских исполнителей стал первым с 2005 года.

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