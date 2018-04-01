Следствие считает, что отравление Скрипаля готовили на высоком уровне - СМИ

Британские и американские чиновники задаются лишь вопросом о том, знал ли президент РФ Владимир Путин о готовящемся отравлении, или лично отдал приказ его совершить.

Способ отравления Скрипаля настолько рискованной, что вряд ли бы он был осуществлен без одобрения Кремля. Об этом, ссылаясь на чиновников, которым известны первые результаты расследования, пишет The New York Times в воскресенье 1 апреля.

Так, теория, согласно которой нервно-паралитическое вещество было нанесено на входную дверь, предполагает, что убийца подходил к дому Скрипаля на тихой улице в Солсбери 4 марта, в тот день, когда он и его дочь Юлия были отравлены.

Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, очень мощное, поэтому чиновники считают, что задачу мог выполнить только обученный специалист, знакомый с химическим оружием.

Ричард Гатри, независимый эксперт по химическому оружию, рассказал, что вещество должно было быть разработано так, чтобы оно оставалось на ручке двери, а затем надежно попало на руку жертвы.

"Это имеет огромное значение, если это была дверная ручка, потому что это означает, что кто-то должен был быть в Великобритании с материалом", - сказал Гатри.

"Надо было сделать так, чтобы вещество было удалено с ручки после того, как к ней прикоснутся, но при этом не слишком быстро улетучилось. Это сложная химия", - отметил он.

Британские и американские чиновники скептически относятся к идее о том, что независимые субъекты могли провести такую рискованную операцию или получить вещество без одобрения на самом высоком уровне российского правительства.

Издание отмечает, что почти точно такую же формулировку американские спецслужбы использовали в октябре 2016 года, когда они впервые приписали взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии США группе российских хакеров.

Спустя четыре недели после покушения, британские и американские чиновники задаются лишь вопросом о том, знал ли президент РФ Владимир Путин об этом, или лично отдал приказ.

По их словам, нет доказательств его непосредственного участия, но он сам как бывший офицер КГБ умеет скрывать свои связи.

Британские и американские официальные лица говорят, что они поражены символизмом нападения на Скрипаля, а также его эффективности.

Они объясняют, что было много способов убить бывшего шпиона: его можно было пристрелить или подстроить аварию. Но убийцы знали, что нервно-паралитическое вещество будет идентифицировано, и знали, что это будет связано с Россией. Это подразумевало отсылку остужающего сигнала другим, кто подумал бы о том, чтобы сотрудничать с Западом или информировать его.

Проведением операции в историческом британском городе недалеко от Лондона они показывают, что нет места недоступного для российских убийц, считают чиновники.

Как сообщалось, из института в РФ пропало более десятка ампул яда Новичок, которыми были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

Напомним, Юлия Скрипаль пришла в себя и разговаривает.

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