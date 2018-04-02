Россия окончательно закрыла консульство в Сиэтле

Все документы и вещи перевезены в резиденцию генконсула, которая будет работать до 24 апреля. Там уже начал работу штаб, который подготовит вывоз всех вещей и консервацию здания.

В России заявили о полном закрытии генконсульства в Сиэтле Reuters (архивное фото)

Российские дипломаты вывезли все вещи из помещения генерального консульства РФ в Сиэтле. В воскресенье, 1 апреля они проинформировали Госдепартамент США о его закрытии в обозначенный американской стороной срок - до конца 1 апреля. Об этом заявил консул-советник РФ Халит Айсин, сообщает РИА Новости.

"Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена", - сказал он.

Сотрудникам госдепартамента было предложено подняться и осмотреть помещение на 25-ом этаже высотного здания в центре города, но они отказались.

"Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", - добавил российский дипломат.

По его словам, все документы и вещи перевезены в резиденцию генконсула, там уже начал работу штаб, который подготовит вывоз всех вещей в другие диппредставительства и консервацию здания. Резиденции американцы потребовали освободить до конца 24 апреля.

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