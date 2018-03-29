Британия увеличивает оборонный бюджет

После химической атаки в Солсбери Великобритания считает, что стране "жизненно необходимо" нарастить свои оборонные возможности, чтобы противостоять подобным угрозам и обеспечить безопасность народа.

Великобритания намерена больше денег направить на выпуск атомных подводных лодок Getty Images

Правительство Великобритании объявило о планах добавить 1,13 миллиарда долларов в бюджет Министерства обороны на предстоящий финансовый год. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что заявление об увеличении финансирования связано с обвинениями в адрес России со стороны Британии и НАТО в покушении на убийство экс-шпиона Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.

Правительство Великобритании полагает, что сегодняшнего финансирования не хватает для обеспечения нормального функционирования британских военных.

"Работа по восстановлению новых атомных подводных лодок мирового класса в Великобритании останется в расписании, и это еще один признак глубокой приверженности правительства делу сохранения нашей страны", - сказала премьер-министр Тереза Мэй.

Большая часть финансирования будет взята из резервного фонда для программы подводных лодок Dreadnought, объявленной в Стратегическом обзоре обороноспособности и безопасности 2015 года.

"Защита - это дорогое дело, если вы находитесь в премьер-лиге. И мы полны решимости остаться в премьер-лиге", - сказал заместитель начальника штаба обороны Гордон Мессенджер.

Напомним, минобороны Британии считает, что угроза Великобритании со стороны России растет и стране "жизненно необходимо" продолжить развитие своих оборонных возможностей, чтобы противостоять подобным угрозам и обеспечить безопасность народа.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал неопровержимыми доказательствами причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также, по его мнению, Путин мог лично приказать применить химоружие в Британии.

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