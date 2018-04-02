За пожар в Кемерово будут судить сотрудников Росгвардии - СМИ
Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра Зимняя вишня в городе Кемерово (Россия), в котором при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Об этом сообщает Коммерсант.
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“Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР (Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля - ред.) должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность <…>. Это должно быть примером для других наших сотрудников“, — заявил газете советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
По данным издания, центральный аппарат ведомства провел служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что сотрудники ЦЛРР допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.
Так, отмечается, что охрана Зимней вишни осуществлялась незаконно — у ЧОП Центр защиты не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан.
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Кроме того, у организации не было права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также Центр защиты не мог оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности, пишет издание.
Как отмечает российское издание, в Росгвардии считают, что их сотрудники не могли не знать об этих нарушениях. Материалы проверки направили в СК.
На сегодня за пожар в Кемерово арестовали семь человек:
- Надежду Судденок — управляющую сгоревшим ТЦ;
- Георгия Соболева — технического директора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат;
- Игоря Полозиненко — руководителя компании Системный интегратор, установившей систему противопожарной безопасности в “Зимней вишне“;
- Александра Никитина — сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации;
- Сергея Антюшина — охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре;
- Юлию Богданову — гендиректора компании-собственника здания;
- Танзилию Комкову — главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.
Все они останутся под арестом до 25 мая.
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Напомним, 28 марта объявлен в России днем траура. При пожаре в торговом центре Зимняя вишня погиб 41 ребенок и 23 взрослых. По наиболее вероятной версии пожарных экспертов, возгорание в ТЦ началось с того, что кто-то поджег поролоновый кубик в сухом бассейне.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что количество пропавших без вести еще неизвестно, в то время, как в МЧС РФ заявили, что пропавших нет.
По делу пожара в Кемерово, в РФ объявлен в розыск украинский пранкер Никита Кувиков, более известный как Евгений Вольнов, который звонил в морг Кемерово с сообщением о 300 погибших. Украина отказывается выдать своего гражданина властям РФ.
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Также стоит отметить, что в центре Москвы на Пушкинской площади вечером 27 марта прошла массовая акция протеста в связи с трагическим пожаром в Кемерово. В ходе масштабного митинга люди, кроме прочего начали скандировать требование отправить в отставку в очередной раз переизбранного президента РФ Владимира Путина. Митингующие скандировали: “Убийцам детей не место в Кремле!“.