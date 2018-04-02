Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За пожар в Кемерово будут судить сотрудников Росгвардии - СМИ

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Комментариев: 1
К работе в ТЦ допустили неподготовленных охранников.
Во время пожара в Кемерово погибли 64 человека
Во время пожара в Кемерово погибли 64 человека
EPA/UPG

Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра Зимняя вишня в городе Кемерово (Россия), в котором при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Об этом сообщает Коммерсант.

Читай также: В Кемерово арестован гендиректор компании-владельца Зимней вишни

“Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР (Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля - ред.) должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность <…>. Это должно быть примером для других наших сотрудников“, — заявил газете советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

По данным издания, центральный аппарат ведомства провел служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что сотрудники ЦЛРР допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.

Так, отмечается, что охрана Зимней вишни осуществлялась незаконно — у ЧОП Центр защиты не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан.

Читай также: В Кемерово хотят заменить “горящий“ логотип города

Кроме того, у организации не было права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также Центр защиты не мог оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности, пишет издание.

Как отмечает российское издание, в Росгвардии считают, что их сотрудники не могли не знать об этих нарушениях. Материалы проверки направили в СК.

На сегодня за пожар в Кемерово арестовали семь человек:

  • Надежду Судденок  — управляющую сгоревшим ТЦ;
  • Георгия Соболева — технического директора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат;
  • Игоря Полозиненко — руководителя компании Системный интегратор, установившей систему противопожарной безопасности в “Зимней вишне“;
  • Александра Никитина — сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации;
  • Сергея Антюшина — охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре;
  • Юлию Богданову — гендиректора компании-собственника здания;
  • Танзилию Комкову — главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.

Все они останутся под арестом до 25 мая.

Читай также: Пожар в Кемерово: задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ

Напомним, 28 марта объявлен в России днем траура. При пожаре в торговом центре Зимняя вишня погиб 41 ребенок и 23 взрослых. По наиболее вероятной версии пожарных экспертов, возгорание в ТЦ началось с того, что кто-то поджег поролоновый кубик в сухом бассейне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что количество пропавших без вести еще неизвестно, в то время, как в МЧС РФ заявили, что пропавших нет.

По делу пожара в Кемерово, в РФ объявлен в розыск украинский пранкер Никита Кувиков, более известный как Евгений Вольнов, который звонил в морг Кемерово с сообщением о 300 погибших. Украина отказывается выдать своего гражданина властям РФ.

Читай также: Стихийные протесты в Кемерово. Власть игнорирует

Также стоит отметить, что в центре Москвы на Пушкинской площади вечером 27 марта прошла массовая акция протеста в связи с трагическим пожаром в Кемерово. В ходе масштабного митинга люди, кроме прочего начали скандировать требование отправить в отставку в очередной раз переизбранного президента РФ Владимира Путина. Митингующие скандировали: “Убийцам детей не место в Кремле!“.

Поделись:
Теги: похороны, огонь, пожар, погибшие, Кемерово, пожар в кемерово, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
providets333    02.04.2018, 09:53
Оценка:  0
providets333
Кому це цікаво в Україні?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь