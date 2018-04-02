В США ищут обладателя выигрыша в полмиллиарда долларов

Победитель купил лотерейный билет на заправке пару дней назад. О гигантском выигрыше стало известно накануне, однако победитель до сих пор не объявился.

Победитель в лотереи купил свой билет на заправке foxnews.com

Неизвестный счастливчик в США выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions. Победителя разыскивают с субботы, 31 марта, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что победитель до сих пор не предъявил свои права на выигрыш.

"Счастливый" билет, как говорится на официальной странице лотереи в Twitter, был продан на одной из заправок в окрестностях города Ривердейл. Район находится в северо-восточной части Нью-Джерси, примерно в 30 милях от Нью-Йорка.

Победителю удалось угадать все выигрышные номера — 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball — 1, который значительно увеличил сумму выиграша.

Управляющий на заправке, где был продан билет, не помнит купившего его.

"За последние пару дней мы продали много билетов, поэтому я не знаю, мужчина это или женщина. Мы продаем билеты все время, весь день", - сказал он.

Напомним, канадка обеспечила себя на всю жизнь, сыграв в лотерею.

Ранее сообщалось, что выигравший в лотерею мужчина потерял лотерейный билет и умер.

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