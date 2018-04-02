РФ испытала новую противоракетную систему

В Минобороны РФ уточняют, что новая система ПРО предназначена для "защиты" от ударов средств воздушно-космического нападения.

Система уже стоит на вооружении в РФ скриншот из видео

Россия провела испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО.

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Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны РФ Красная звезда.

Испытания прошли в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерала-майора Андрей Приходько заявил, что запуск ракеты прошел успешно и она поразила цель.

Испытательный пуск новой модернизированной ракеты россий... 0:00 / 01:11

Отмечается, что в середине февраля были проведены испытания прототипов - модернизированной ракеты ПРС-1М.

В Минобороны РФ уточняют, что новая система ПРО уже состоит на вооружении и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Также она выполняет задачи контроля космического пространства и предупреждает о ракетном нападении.

Напомним, 30 марта на космодроме Плесецк в Архангельской области РФ прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 Сармат.

Ранее, 26 марта, на полигоне в Оклахоме прошли испытания микроволновой пушки НРМ (High powered microwave) и лазерной пушки HEL (High-energy laser), выпущеных американским производителем оружия Raytheon.