РФ испытала новую противоракетную систему
Россия провела испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО.
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Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны РФ Красная звезда.
Испытания прошли в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерала-майора Андрей Приходько заявил, что запуск ракеты прошел успешно и она поразила цель.
Отмечается, что в середине февраля были проведены испытания прототипов - модернизированной ракеты ПРС-1М.
В Минобороны РФ уточняют, что новая система ПРО уже состоит на вооружении и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Также она выполняет задачи контроля космического пространства и предупреждает о ракетном нападении.
Напомним, 30 марта на космодроме Плесецк в Архангельской области РФ прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 Сармат.
Ранее, 26 марта, на полигоне в Оклахоме прошли испытания микроволновой пушки НРМ (High powered microwave) и лазерной пушки HEL (High-energy laser), выпущеных американским производителем оружия Raytheon.