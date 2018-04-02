В Мексике в ходе бунта в тюрьме погибли семь полицейских
В штате Веракрус на востоке Мексики в результате бунта в тюрьме Ла-Тома погибли семь полицейских, еще 22 человека получили ранения. Об этом сообщает El Universal.
Отмечено, что более 1,3 тыс. заключенных устроили мятеж с требованием отставки начальника тюрьмы. Когда полицейские попытались утихомирить мятежников и перевести некоторых из них в другое пенитенциарное учреждение, заключенные отказались подчиниться, напали на правоохранителей и подожгли матрасы.
В сообщении пресс-службы правительства высказано предположение, что сотрудники полиции умерли от удушья.
"Эксперты из Генпрокуратуры устанавливают причины смерти сотрудников полиции. Основной причиной считают асфиксию, вызванную дымом от горящих матрасов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, через некоторое время мятежников удалось усмирить. На данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что 29 марта в венесуэльской тюрьме в следствие пожара, возникшего в ходе бунта заключенных, погибли 68 человек.
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