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В Мексике в ходе бунта в тюрьме погибли семь полицейских

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При попытке полицейских утихомирить мятежников заключенные напали на правоохранителей и подожгли матрасы. Именно от удушья погибли силовики, заявили в правительстве страны.
В ходе бунта заключенных в Мексике погибли семь полицейских
В ходе бунта заключенных в Мексике погибли семь полицейских

В штате Веракрус на востоке Мексики в результате бунта в тюрьме Ла-Тома погибли семь полицейских, еще 22 человека получили ранения. Об этом сообщает El Universal.

Отмечено, что более 1,3 тыс. заключенных устроили мятеж с требованием отставки начальника тюрьмы. Когда полицейские попытались утихомирить мятежников и перевести некоторых из них в другое пенитенциарное учреждение, заключенные отказались подчиниться, напали на правоохранителей и подожгли матрасы.

В сообщении пресс-службы правительства высказано предположение, что сотрудники полиции умерли от удушья.

"Эксперты из Генпрокуратуры устанавливают причины смерти сотрудников полиции. Основной причиной считают асфиксию, вызванную дымом от горящих матрасов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, через некоторое время мятежников удалось усмирить. На данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 29 марта в венесуэльской тюрьме в следствие пожара, возникшего в ходе бунта заключенных, погибли 68 человек.

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Теги: тюрьма, Мексика, мятеж, бунт, заключенные, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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