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Американский журнал изобразил Трампа свиньей

Комментариев: 1
Трамп стал свиньей на обложке New York Magazine. Это уже не первый случай, когда журнал насмехается над президентом.
Вот так видит Дональда Трампа редакция журнала
Вот так видит Дональда Трампа редакция журнала
nymag.com

Обложку нового выпуска журнала New York Magazine “украсило“ фото президента США Дональда Трампа. Казалось бы, ничего необычного, если бы Трампу не прифотошопили свиной пятачок.

Фото появилось на сайте журнала.

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Фотография – идея журналиста Джонатана Чайта, автора главной статьи номера. Он считает жадность и коррумпированность основными чертами американского президента.

“Это не тайный сговор. Это не некомпетентность. Это не жестокость. Все дело в коррупции, тупица“, - гласит надпись на обложке журнала.

Этот же журнал изображал ранее Дональда Трампа в образе клоуна из фильма ужасов ОНО.

Напомним, в 2016 году голливудский сценарист Аарон Сорскин, высказываясь о победе Трампа на выборах, назвал его свиньей.

16 марта сообщалось, что журнал The New Yorker изобразил Трампа голым за трибуной.

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Теги: США, Трамп, журнал, карикатура, свинья
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Комментариев (1)
Экс-диктатор    02.04.2018, 11:37
Оценка:  0
Экс-диктатор
не знаю где там "не тайный сговор, не некомпетентность, не жестокость..., тупица"...
на сайте журнала пишут "Corruption, Not Russia, Is Trump's Greatest Liability"
внутри статьи тож не нашел...
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