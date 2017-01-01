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Гребенщиков назвал Сталина и Ленина палачами

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Музыкант также отметил, что не ходил на выборы президента РФ.
Рок-музыкант объяснил причины популярности Сталина в России
Рок-музыкант объяснил причины популярности Сталина в России
instagram.com/bgrebenshikov

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Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков заявил, что считает советских диктаторов Иосифа Сталина и Владимира Ленина палачами и назвал преступлением и позором тот факт, что их останки до сих пор находятся на Красной площади в Москве.

Об этом российский поэт и музыкант заявил в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 2 апреля.

“Сталин — палач. Как и Ленин. То, что они продолжают лежать на главной площади страны, — позор и преступление. Все, кто сегодня активно пытается заново возвеличить одного и реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных“, — заявил Гребенщиков в ответ на вопрос о причинах популярности Сталина в России.

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Музыкант отметил, что не ходил на парламентские и президентские выборы, потому что считает политику “мусором и шелухой“.

“Из кого мне там выбирать?“ — спросил он.

Стоит отметить, что русский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы Аквариум Борис Гребещиков, является одим из родоначальников русской рок-музыки.

Как сообщалось 5 марта, в городе Гори (в восточной Грузии) приверженцы советского тоталитарного режима решили почтить 65-ую годовщину смерти диктатора Иосифа Виссарионовича Сталина, отслужив церковную панихиду.

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Теги: музыкант, группа Аквариум, Борис Гребенщиков, СССР, диктатор, Иосиф Сталин, Владимир Ленин, Россия
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