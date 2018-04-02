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Первый дрон Почты России врезался в дом после минуты полета

Комментариев: 7
Беспилотный аппарат за 1,2 миллиона рублей должен был доставлять бандероли и посылки по всей России.
Испытания закончились полным провалом
Испытания закончились полным провалом
ivbg.ru

Почта России испытала свой первый беспилотник, которые должен был доставлять посылки на расстояние 16 километров, и убедилась в повальности этого решения.

Дрон за 1,2 млн рублей с посылкой на 2 килограмма поднялся в воздух и через несколько секунд на большой скорости врезался в здание, передает Вести.Ru.

При ударе дрон получил сильные повреждения и не подлежит восстановлению.

Дрон Почты России разбился в первый же свой полет
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Уточняется, что испытания первого “почтальона“ проходили в Улан-Удэ и тестовый запуск должен был положить начало многоразовым доставкам с помощью дронов. 

По одной из версий, аппарат отбросило порывами ветра, однако местные власти, которые присутствовали на запуске, винят в случившемся скопление точек Wi-Fi в ближайших домах, которые якобы создавали помехи.

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В тоже время, Магнетар, компания-организатор этого полета, утверждает, что дрон разбился из-за диверсии, передает Telegram-канал Mash.

Руководство компании заявляет и неизвестном лице, которое направило магнитный импульс на беспилотник, после чего он потерял управление.

Напомним, 30 марта в Китае полиция обезвредила банду, которая с помощью дронов нелегально перевезла телефонов iPhone на $8 млн.

Ранее, в январе, в Австралии при тесте беспилотных аппаратов Lifeguards, один из дронов спас утопающих подростков.

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Теги: Россия, РФ, Почта России, дрон, доставка, авария
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Комментариев (7)
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Max    02.04.2018, 12:16
Оценка:  0
Max
Визиткой Яроша сбили
providets333    02.04.2018, 12:03
Оценка:  0
providets333
Замість палива баяришник?
ГенийПрошлого    02.04.2018, 12:00
Оценка:  +2
ГенийПрошлого
у них же есть космо-войска и у каждого громадянына есть магнитная пушка.
providets333    02.04.2018, 12:00
Оценка:  0
providets333
Коксорозповсюджувач жіночим органом накрився.
providets333    02.04.2018, 11:57
Оценка:  +1
providets333
Зате політтехнології там нам на вищому рівні: багатоходівочка, хід кобилою або конем, щурячий хід, тощо ...
providets333    02.04.2018, 12:01
Оценка:  0
providets333
... ядерний попіл.
Кайдаш    02.04.2018, 11:52
Оценка:  0
Кайдаш
Я полагаю, что без слов всё понятно.
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