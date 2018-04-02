Первый дрон Почты России врезался в дом после минуты полета
Почта России испытала свой первый беспилотник, которые должен был доставлять посылки на расстояние 16 километров, и убедилась в повальности этого решения.
Дрон за 1,2 млн рублей с посылкой на 2 килограмма поднялся в воздух и через несколько секунд на большой скорости врезался в здание, передает Вести.Ru.
При ударе дрон получил сильные повреждения и не подлежит восстановлению.
Уточняется, что испытания первого “почтальона“ проходили в Улан-Удэ и тестовый запуск должен был положить начало многоразовым доставкам с помощью дронов.
По одной из версий, аппарат отбросило порывами ветра, однако местные власти, которые присутствовали на запуске, винят в случившемся скопление точек Wi-Fi в ближайших домах, которые якобы создавали помехи.
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В тоже время, Магнетар, компания-организатор этого полета, утверждает, что дрон разбился из-за диверсии, передает Telegram-канал Mash.
Руководство компании заявляет и неизвестном лице, которое направило магнитный импульс на беспилотник, после чего он потерял управление.
Напомним, 30 марта в Китае полиция обезвредила банду, которая с помощью дронов нелегально перевезла телефонов iPhone на $8 млн.
Ранее, в январе, в Австралии при тесте беспилотных аппаратов Lifeguards, один из дронов спас утопающих подростков.