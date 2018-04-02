Первый дрон Почты России врезался в дом после минуты полета

Беспилотный аппарат за 1,2 миллиона рублей должен был доставлять бандероли и посылки по всей России.

Почта России испытала свой первый беспилотник, которые должен был доставлять посылки на расстояние 16 километров, и убедилась в повальности этого решения.

Дрон за 1,2 млн рублей с посылкой на 2 килограмма поднялся в воздух и через несколько секунд на большой скорости врезался в здание, передает Вести.Ru.

При ударе дрон получил сильные повреждения и не подлежит восстановлению.

Дрон Почты России разбился в первый же свой полет 0:00 / 00:32

Уточняется, что испытания первого “почтальона“ проходили в Улан-Удэ и тестовый запуск должен был положить начало многоразовым доставкам с помощью дронов.

По одной из версий, аппарат отбросило порывами ветра, однако местные власти, которые присутствовали на запуске, винят в случившемся скопление точек Wi-Fi в ближайших домах, которые якобы создавали помехи.

Читай также: В ДНР заявили, что сбили “беспилотник ВСУ“

В тоже время, Магнетар, компания-организатор этого полета, утверждает, что дрон разбился из-за диверсии, передает Telegram-канал Mash.

Руководство компании заявляет и неизвестном лице, которое направило магнитный импульс на беспилотник, после чего он потерял управление.

Напомним, 30 марта в Китае полиция обезвредила банду, которая с помощью дронов нелегально перевезла телефонов iPhone на $8 млн.

Ранее, в январе, в Австралии при тесте беспилотных аппаратов Lifeguards, один из дронов спас утопающих подростков.