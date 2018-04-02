В РФ пожар на крупнейшем заводе тушили больше суток

Площадь горения составила 2 тыс. кв. м, пожару был присвоен третий уровень сложности. В понедельник в 6:00 пожар был полностью ликвидирован, сообщили в российском спасательном ведомстве.

Пожар на деревообрабатывающем заводе в России

В России пожар на крупном складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе Ленинградской области удалось ликвидировать только через сутки. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Площадь горения составила 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В 19:22 открытое горение было ликвидировано. 2 апреля в 6:00 пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечено, что к тушению пожара были привлечены 47 человек и 17 единиц техники. Работы продолжались всю ночь.

Напомним, 1 апреля стало известно о возгорании на деревообрабатывающем заводе ММ-Ефимовский в селе Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района.