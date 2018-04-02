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В РФ пожар на крупнейшем заводе тушили больше суток

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Площадь горения составила 2 тыс. кв. м, пожару был присвоен третий уровень сложности. В понедельник в 6:00 пожар был полностью ликвидирован, сообщили в российском спасательном ведомстве.
Пожар на деревообрабатывающем заводе в России
Пожар на деревообрабатывающем заводе в России

В России пожар на крупном складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе Ленинградской области удалось ликвидировать только через сутки. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Площадь горения составила 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В 19:22 открытое горение было ликвидировано. 2 апреля в 6:00 пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечено, что к тушению пожара были привлечены 47 человек и 17 единиц техники. Работы продолжались всю ночь.

Напомним, 1 апреля стало известно о возгорании на деревообрабатывающем заводе ММ-Ефимовский в селе Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района.

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Теги: Россия, завод, пожар, пожарные, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
providets333    02.04.2018, 11:51
Оценка:  +1
providets333
Знову в пожежному водосховищи замість води баяришник тримали?
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