Отравление Скрипаля: появилась версия с гречкой

Допросили женщину, привезшую из России гречку по просьбе Скрипалей.

В Великобритании по делу отравления экс-разведчика России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери допросили женщину, которая привезла из России гречку по просьбе Скрипалей.

Следствие считает, что нервно-паралитический токсин Новичок мог находиться в гречневой каше.

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Как сообщает The Times, хотя полицейское расследование сконцентрировано на входе в дом Скрипалей, где были обнаружены следы токсина, следствие также допросило подругу семьи насчет еды, которую она привезла из Москвы.



Скрипаль просил дочь привезти с родины гречку с лавровым листом и специями. Однако Юлия об этом забыла и попросила подругу семьи привезти кашу. Женщина прибывала в Великобританию с мужем другим рейсом.

Напомним, Юлия Скрипаль в больнице пришла в себя, и уже может самостоятельно есть и говорить. Несмотря на улучшение состояния, девушка продолжает получать круглосуточную экспертную помощь медиков. Ее отец, Сергей Скрипаль, по-прежнему находится в критическом состоянии.

Ранее один из разработчиков Новичка заявлял, что даже если Сергей и Юлия Скрипали выживут, они не поправятся.