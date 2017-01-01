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Отравление Скрипаля: появилась версия с гречкой

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Допросили женщину, привезшую из России гречку по просьбе Скрипалей.
У следствия появилась новая версия отравления Скрипалей
У следствия появилась новая версия отравления Скрипалей
thetimes.co.uk

В Великобритании по делу отравления экс-разведчика России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери допросили женщину, которая привезла из России гречку по просьбе Скрипалей.

Следствие считает, что нервно-паралитический токсин Новичок мог находиться в гречневой каше.

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Как сообщает The Times, хотя полицейское расследование сконцентрировано на входе в дом Скрипалей, где были обнаружены следы токсина, следствие также допросило подругу семьи насчет еды, которую она привезла из Москвы.

Скрипаль просил дочь привезти с родины гречку с лавровым листом и специями. Однако Юлия об этом забыла и попросила подругу семьи привезти кашу. Женщина прибывала в Великобританию с мужем другим рейсом.

Напомним, Юлия Скрипаль в больнице пришла в себя, и уже может самостоятельно есть и говорить. Несмотря на улучшение состояния, девушка продолжает получать круглосуточную экспертную помощь медиков. Ее отец, Сергей Скрипаль, по-прежнему находится в критическом состоянии. 

Ранее один из разработчиков Новичка заявлял, что даже если Сергей и Юлия Скрипали выживут, они не поправятся.

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Теги: Великобритания, Скрипаль, отравление, версия, гречка
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