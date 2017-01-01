Госдеп США временно возглавил Джон Салливан
Государственный департамент США до конечного утверждения Майкла Помпео временно возглавил Джон Салливан. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт в своем Twitter.
"Заместитель секретаря Джон Салливан - опытный лидер, который заслужил доверие и уважение своих коллег и Белого дома. Он возьмет на себя роль временного государственного секретаря, пока Майк Помпео пройдет все этапы утверждения", - говорится в сообщении.
Ожидается, что комитет Сената США по иностранным делам будет рассматривать кандидатуру Помпео в апреле.
Ранее сообщалось, что бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность государственного секретаря США. Об увольнении его предшественника Рекса Тиллерсона президент США Дональд Трамп сообщил 13 марта.
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