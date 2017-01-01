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Госдеп США временно возглавил Джон Салливан

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Действующий заместитель государственного секретаря Джон Салливан возьмет на себя роль временного госсека, пока Майк Помпео пройдет все этапы утверждения, сообщила спикер ведомства Хизер Нойерт.
Джон Салливан временно подменит Помпео
Джон Салливан временно подменит Помпео

Государственный департамент США до конечного утверждения Майкла Помпео временно возглавил Джон Салливан. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт в своем Twitter.

"Заместитель секретаря Джон Салливан - опытный лидер, который заслужил доверие и уважение своих коллег и Белого дома. Он возьмет на себя роль временного государственного секретаря, пока Майк Помпео пройдет все этапы утверждения", - говорится в сообщении.

Ожидается, что комитет Сената США по иностранным делам будет рассматривать кандидатуру Помпео в апреле.

Ранее сообщалось, что бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность государственного секретаря США. Об увольнении его предшественника Рекса Тиллерсона президент США Дональд Трамп сообщил 13 марта.

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Теги: США, госдепартамент США, Госсекретарь, Госдеп, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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