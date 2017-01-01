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В России умерла четырехмесячная дочка ВИЧ-диссидентки

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Женщина знала о своем диагнозе задолго до беременности, но отказалась принимать какие-либо меры.
ВИЧ-диссидентка убила дочь по невнимательности
ВИЧ-диссидентка убила дочь по невнимательности
kremenchug.ua

В Иркутске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении женщины, чья дочь умерла в больнице в возрасте четырех месяцев. Девочка была заражена ВИЧ, передавшимся ей от матери, однако та не приняла никаких мер, сообщает Интерфакс.

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Женщина – убежденная ВИЧ-диссидентка. Она отрицает существование вируса иммунодефицита и отказалась лечиться.

Сообщается, что о своем ВИЧ-положительном статусе женщина узнала более пяти лет назад, однако не стала ничего с этим делать. Когда она забеременела, то отказалась от терапии, которая бы позволила не передать вирус ребенку.

В результате ребенок с ослабленным иммунитетом заболел пневмоцистной пневмонией и скончался после двух с половиной недель в больнице.

“При этом женщина упорно продолжала твердить, что ВИЧ — это миф, а ее дочь залечивают вместо того, чтобы избавить от обычной пневмонии. Она до сих пор винит в произошедшем людей в белых халатах“, — рассказал пресс-секретарь местного СПИД-центра Василий Бучинский.

Против женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним ,в Индии шарлатан массово заражал людей ВИЧ, делая уколы одной иглой. Он обещал “волшебное лекарство“ от простуды, кашля и диареи.

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Теги: Россия, Иркутск, ВИЧ, смерть ребенка, СПИД
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