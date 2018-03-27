В ЕС составили рейтинг отношений стран Европы к России

Жестче всего к Российской Федерации относятся в Великобритании, Швеции, Литве и Польше. А мягче всего - в Венгрии, Болгарии, Кипре, Мальте и Греции.

Наиболее лояльны к России Венгрия и Болгария. Такие данные содержатся в карте рейтинга отношений стран-членов ЕС, а также некоторых соседних стран к России. Такие данные обнародовало брюссельское издание Bruxelles2.

В основу исследования положены позиции стран во время дискуссий внутри Евросоюза относительно политики экономических санкций по отношению к России, а также недавние решения отдельных стран о высылке российских дипломатов в ответ на химическую атаку в британском Солсбери.

Так, по мнению авторов издания, наиболее жесткая в отношении России политика Великобритании, Швеции, Литвы и Польши.

Просто "жестким" характеризуется отношение к РФ Эстонии, Латвии, Дании, Чехии, Румынии, Албании и Норвегии (последние две не являются членами ЕС).

Смешанные позиции в политике по отношению к Москве отмечаются во Франции, Германии, Финляндии, Нидерландах, Ирландии, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине (не является членом ЕС).

Мягкой к России, по мнению экспертов, является политика Италии, Испании, Португалии, Словакии, Австрии, Словении, Бельгии, Люксембурга, Черногории, Македонии и Турции (последние три – не являются членами ЕС).

При этом наиболее лояльными к РФ с "очень мягкой" позицией определены такие страны, как Венгрия, Болгария, Кипр, Мальта, Греция,а также Сербия (не входит в ЕС).

Напомним, в Германии заявили, что дипломатический бойкот является ответом на российскую политику последних лет.

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