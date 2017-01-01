В России избили недовольных клиентов в сервисе по ремонту телефонов

Когда обманутые клиенты попросили вернуть им телефоны, представители сервисного центра отказали им в этой просьбе. Вскоре словесная перепалка переросла в драку с применением холодного оружия, сообщают российские СМИ.

В Сети опубликовали видео, на котором двое недовольных клиентов устроили разборки с сотрудниками ремонта сотовых телефонов. Причиной конфликта стала завышенная цена ремонтников за починку гаджета, передает Life.ru.

Отмечено, что двое мужчин обратились в сервис по ремонту мобильных устройств по улице Октябрьской, дом 70 в Краснодаре. Сначала условия и цена починки телефона устроили клиентов, но на следующий день они пришли уже с недовольством.

Отмечается, что один из клиентов возмутился, почему начальная цена за ремонт - 1300 рублей - за день выросла до 8900 рублей. Девушка попросила заплатить мужчин 550 руб за диагностику, указанную в подписанном одним из них договоре, но они отказались.

"Когда клиенты попросили вернуть им телефоны, мужчины стали уклоняться от ответа, в результате отказали в просьбе. Вскоре словесная перепалка переросла в драку с применением холодного оружия. Победу в нелегком поединке одержали сотрудники сервиса", - говорится в сообщении.

Девушка, которая снимала происходящее на видео, требовала вызвать полицию на место драки. Однако пока неизвестно, чем закончилась история обманутых клиентов из Краснодара.

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