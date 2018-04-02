В США девушка выстрелила другу в голову в прямом эфире

Увидев, что натворили, друзья пострадавшего выскочили из машины, оставив его умирать.

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В США, в городе Хьюстон, штат Техас, произошел несчастный случай во время прямого эфира в Facebook, об этом сообщает Crimeola. Трое друзей решили произвести впечатление на публику и набрать побольше лайков. Сидя в машине, они дурачились с пистолетом, когда девушка случайно нажала на курок и выстрелила в голову одному из них. Жертвой опасных игр стал парень по имени Дэвин Холмс.

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Дэвид Холмс стал истекать кровью. Увидев это, его друзья не стали оказывать ему первую помощь, а выскочили из машины. Как сообщает издание, пострадавшего срочно госпитализировали. Сейчас он жив, но находится без сознания, а его организм поддерживает аппарат жизнеобеспечения.

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Девушка случайно застрелила друга в машине 0:00 / 00:46

Напомним, 6 марта в США мужчина в бронежилете попросил выстрелить в себя и умер. Жертва несчастного случая хотел испытать бронежилет, но испытания оказались неудачными.