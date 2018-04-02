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В США девушка выстрелила другу в голову в прямом эфире

Комментариев: 3
Увидев, что натворили, друзья пострадавшего выскочили из машины, оставив его умирать.
К чему могут привести игры с оружием
К чему могут привести игры с оружием
скриншот видео

В США, в городе Хьюстон, штат Техас, произошел несчастный случай во время прямого эфира в Facebook, об этом сообщает Crimeola. Трое друзей решили произвести впечатление на публику и набрать побольше лайков. Сидя в машине, они дурачились с пистолетом, когда девушка случайно нажала на курок и выстрелила в голову одному из них. Жертвой опасных игр стал парень по имени Дэвин Холмс.

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Дэвид Холмс стал истекать кровью. Увидев это, его друзья не стали оказывать ему первую помощь, а выскочили из машины. Как сообщает издание, пострадавшего срочно госпитализировали. Сейчас он жив, но находится без сознания, а его организм поддерживает аппарат жизнеобеспечения. 

Предупреждение: Кадры не для слабонервных (18+)

Девушка случайно застрелила друга в машине
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Напомним, 6 марта в США мужчина в бронежилете попросил выстрелить в себя и умер. Жертва несчастного случая хотел испытать бронежилет, но испытания оказались неудачными.

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Теги: США, оружие, прямой эфир, застрелили
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Комментариев (3)
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Peyot    02.04.2018, 15:25
Оценка:  0
Peyot
на видео пол башки вытекло на сиденье а он еще жив. вот это медицина в США!
sansantral    02.04.2018, 14:58
Оценка:  -1
sansantral
ништяк залетело!
Пе4кин_говорит    02.04.2018, 14:55
Оценка:  +4
Пе4кин_говорит
Идиоты!
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