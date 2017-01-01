В Казахстане пришли с обысками в редакцию Forbes

В редакцию журнала Forbes Kazakhstan в Алма-Ате пришли две опергруппы Департамента внутренних дел. Одна начала проводить обыск, вторая - увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова.

В Казахстане начались обыски в редакциях Forbes и портала расследований Ratel.kz kapital-rus.ru

Сотрудники казахстанской полиции проводят обыск в редакции журнала Forbes Kazakhstan в Алма-Ате. Об этом сообщается на сайте издания в понедельник, 2 апреля.

По словам издателя Forbes Kazakhstan Арманжана Байтасова, в редакцию зашли две опергруппы ДВД Алма-Аты. Одна группа начала проводить обыск, вторая - увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова.

Сотрудников редакции держат в кабинете, при них ведутся следственные действия. У работников изъяли сотовые телефоны.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главного редактора сайта Forbes.kz Анастасию Новикову, сотрудники следственного отдела полиции Алма-Аты пришли в редакцию около 12:30, предъявили постановление на обыск в редакции журнала.

По данным международного фонда защиты свободы слова Адил соз, задержан журналист портала Forbes.kz Александр Воротилов. В офисе Ratel.kz задержаны Марат Асипов, Сапа Мекебаев и Анна Калашникова.

Ранее сообщалось об обыске в редакции Вестей.

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