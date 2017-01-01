Медведева могут подвинуть с поста премьера РФ - СМИ

Кулуарные игры в российской политике, тайная переписка о "грязных российских трюках" в Украине, психические расстройства у британских детей и где безопаснее: в Лондоне или в Нью-Йорке?

Кто планирует заменить Медведева

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Financial Times пишет о том, что арест российского миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата является признаком борьбы за власть в Кремле, которая ставит под угрозу судьбу Дмитрия Медведева.

Издание цитирует трех человек, приближенных к олигарху, которые считают, что тот “оказался в эпицентре“ этих событий из-за дружбы с Аркадием Дворковичем - российским вице-премьером, близким к главе правительства Дмитрию Медведеву.

“До ареста Магомедовых вероятным сценарием было сохранение Дмитрием Медведевым должности премьер-министра. Сейчас шансы такого развития событий существенно снизились“, - говорит политолог Игорь Бунин.

По словам источников газеты, Магомедов нажил себе влиятельных врагов из-за ряда неудачных строительных проектов, выполненных за государственные деньги, в частности строительства футбольного стадиона в Калининграде, который “может сползти в болото“.

“Зия действительно всех утомил. Он строил дороги, и они разрушались. Он прокладывал трубы, а они начинали протекать“, - говорит источник.

По мнению некоторых аналитиков, арест Магомедова свидетельствует о том, что на должность премьера претендует глава “Роснефти“ Игорь Сечин.

Кроме того, говорят инсайдеры, Сечин уже давно посягает на Новороссийский порт, которым владеет Магомедов.

“Сечин пытается решить вопрос Новороссийского порта раз и навсегда. Он уже давно хочет прибрать к рукам этот актив, при этом еще и получит дополнительную выгоду, нанеся ущерб Медведеву“, - цитирует друга Магомедова Financial Times.

“Грязные российские трюки“

Очередная часть имейлов российских чиновников, взломанных Украинским киберальянсом, демонстрирует применение “грязных российских трюков“ в Украине, пишет Times.

Эксперты говорят, что документы показывают масштаб российской подрывной кампании в Украине в 2014 году, в частности, готовность Кремля “платить за хакерство, пропаганду и заказные протесты“.

По мнению члена британского парламента Боба Стила, эксперта по ведению боевых действий Россией, ознакомление с этим массивом информации помогает понять, какая опасность грозит Британии и ее союзникам, ведь Россия “использует то же оружие дезинформации, подкупа и искажения для атак на Запад“.

“Существуют очень убедительные доказательства того, что инструменты и технологии скрытого российского конфликта используются против Великобритании, США и ЕС. После отравления Скрипаля для нас как никогда важно понять эти методы“, - говорит Стил.

Несмотря на то, что Кремль отрицает подлинность так называемых “имейлов Суркова“, эксперты склонны считать настоящими как третью часть, так две предыдущие части утечек.

В частности, Стил и редактор англоязычного украинского новостного сайта Аля Шандра говорят, что имейл “с большой долей вероятности являются аутентичными“.

Соглашается с этим и британский ученый Питер Квентин, который заявил Times, что “не существует оснований считать, что эти утечки менее достоверны, чем предыдущие части“.

Учителя бьют тревогу

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Independent пишет о том, что британские школьники демонстрируют “признаки психических проблем“, начиная уже с 4 лет.

Издание ссылается на исследование, в котором приняли участие более 1300 учителей. По их мнению, семейные проблемы (86%), давление, вызванное экзаменами (66%) и соцсети (64%) являются главными причинами таких проблем, как нанесение себе вреда, расстройства пищевого поведения, синдром навязчивых состояний.

Особенно беспокоит учителей то, что 14% детей с подобными проблемами находятся в возрастной группе 4-7 лет.

Впрочем, говорят в профсоюзе работников образования, такие тенденции несут угрозу и для учителей.

“Давление на учителей и директоров школ является огромным и несет угрозу их психическому и физическому здоровью и благополучию“, - говорит председатель профсоюза Крис Китс, которая отмечает, что улучшению ситуации не способствуют уменьшение финансирования учителей и привлечение специалистов извне.

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В свою очередь, Министерство образования признает существование проблемы и обещает приложить усилия для ее решения.

“Мы уже пообещали потратить 1,7 млрд фунтов на улучшение услуг, связанных с психическим здоровьем детей и молодежи“, - цитирует представителя министерства Independent.

Лондон опаснее Нью-Йорка?

Evening Standard пишет о том, что впервые в истории уровень убийств в Лондоне превысил показатели Нью-Йорка.

По информации издания, Лондон впервые “обогнал“ своего заокеанского конкурента в феврале, когда в британской столице были убиты 15 человек, 9 из которых были моложе 30 лет.

В марте тенденция продолжилась - 22 человека погибли в Лондоне и 21 - в Нью-Йорке.

Издание отмечает, что население обоих городов составляет примерно 8,5 млн человек.

Интересен и тот факт, что начиная с 1990-х годов количество убийств в Нью-Йорке сократилось на 87%, при этом только за последние три года количество трагических случаев возросло почти на 40%.

“То, что пугает в Лондоне, так это случайный характер этих преступлений“, - говорит представитель благотворительной организации Джейкоб Уиттингэм.

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Evening Standard напоминает, что глава британской полиции считает частично ответственными за рост убийств в стране соцсети.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС