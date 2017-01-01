Пожар в Кемерово начали тушить только спустя час - СМИ

Первый вызов на службу 112 поступил в 16:00 - огонь начали тушить в 17:00. Это следует из записи камеры наблюдения.

К трагедии привет целый ряд нарушений, даже само здание было самотроем facebook.com/MchsRussia

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В сети обнародовали видеозаписи с внешних камер ТЦ Зимняя Вишня, которое сгорела в городе Кемерово (Россия) 25 марта. На этих записях легко отслеживается вся хронология работы пожарных. Первый вызов на службу 112 поступил в 16:00, прибытие первая бригады было только в 16:15, но к тушению огня спасатели приступили еще позже - только в 17:00.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

“Специально для министра Пучкова отметим высокие результаты его бойцов. Итак, ближайшая к Зимней Вишне пожарная часть находится на Угловой улице - это около 2400 метров и 4-6 минут дороги“, - говорится в собщении.

К трагедии привел целый ряд обстоятельств, но одним из них была медленная работа спасателей.

“А теперь еще немного позорных цифр. Согласно справке о проделанной работе, вызов поступил в 16 часов 10 минут. Однако охрана ТЦ передала СКР несколько иные данные. В качестве доказательства - мобильный телефон. Первый звонок поступил еще в 16 часов дня“, - отметил российский информрессурс.

Медленная работа пожарных , ТРЦ Зимняя вишня 0:00 / 01:17

Хронология работы МЧС при пожаре в ТЦ Зимняя Вишня:

16.01 - Начинают выходить люди. Идет дым;

16.06 - Дым заполняет ТЦ. Люди продолжают выбегать;

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16.15 - Прибытие первой пожарной машины. Стоит на месте 4 минуты и уезжает за здание;

16.18 - Прибытие второй машины. Стоит 5 минут, уезжает;

16.20 - Группа пожарных заходит в ТЦ;

16.28 - Прибытие еще трех машин;

17.00 - Начало тушения;

17.29 - Впервые поднимают кран, чтобы спасать людей с крыши и из окон.

Напомним, 28 марта было объявлено в России днем траура. При пожаре в торговом центре Зимняя вишня погиб 41 ребенок и 23 взрослых. По наиболее вероятной версии пожарных экспертов, возгорание в ТЦ началось с того, что кто-то поджег поролоновый кубик в сухом бассейне.

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Также стоит отметить, что в центре Москвы на Пушкинской площади вечером 27 марта прошла массовая акция протеста в связи с трагическим пожаром в Кемерово. В ходе масштабного митинга люди, кроме прочего начали скандировать требование отправить в отставку в очередной раз переизбранного президента РФ Владимира Путина. Митингующие скандировали: “Убийцам детей не место в Кремле!“

Стоит отметить, что на сегодня за пожар в Кемерово арестовали семь человек.

Следственный комитет РФ сообщил, что здание ТРЦ Зимняя вишня было построено незаконно и самовольно, без разрешения на строительство.