Большинство поляков не верит, что Смоленская катастрофа была подстроена
Почти 60% граждан Польши не верят в то, что Смоленская катастрофа 2010 года была подстроена. Таковы результаты опроса Kantar Millward Brown SA для TVN24.
Читай также: В РФ объяснили, почему не отдают Польше обломки президентского самолета
На вопрос, была ли катастрофа, в которой погибли президент Лех Качиньский и 95 представителей польской политической элиты, результатом спланированного покушения, 38% респондентов ответили, что не согласны с этой версией.
Это на два процента меньше, чем в прошлом году - тогда 40% опрошенных категорически не соглашались с такой теорией.
Еще 21% скорее не согласны с тем, что катастрофа была спланирована. В прошлом году таких было 25%.
Версию о том, что катастрофу организовали, полностью поддерживают 12%. Еще 14% скорее согласны с этой версией.
15% воздержались от ответа на этот вопрос.
Ранее в Польше заявляли, что Россия скрывает истинные причины Смоленской катастрофы.
Как известно, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.