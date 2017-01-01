Большинство поляков не верит, что Смоленская катастрофа была подстроена

В Польше уменьшается количество людей, которые верят в то, что Смоленкая катастрофа, в которой погиб президент Лех Качиньский и политическая элита страны, была спланированной.

Почти 60% граждан Польши не верят в то, что Смоленская катастрофа 2010 года была подстроена. Таковы результаты опроса Kantar Millward Brown SA для TVN24.

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На вопрос, была ли катастрофа, в которой погибли президент Лех Качиньский и 95 представителей польской политической элиты, результатом спланированного покушения, 38% респондентов ответили, что не согласны с этой версией.

Это на два процента меньше, чем в прошлом году - тогда 40% опрошенных категорически не соглашались с такой теорией.

Еще 21% скорее не согласны с тем, что катастрофа была спланирована. В прошлом году таких было 25%.

Версию о том, что катастрофу организовали, полностью поддерживают 12%. Еще 14% скорее согласны с этой версией.

15% воздержались от ответа на этот вопрос.

Ранее в Польше заявляли, что Россия скрывает истинные причины Смоленской катастрофы.

Как известно, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.