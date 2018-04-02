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Дарта Вейдера жестоко избили на детском празднике в Ярославле

Комментариев: 3
Избили аниматора в образе злодея из Звездных Войн. Мужчине диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и другое.
После детского праздника аниматора госпитализировали
После детского праздника аниматора госпитализировали
nashkiev.ua

Полиция города Ярославля (Россия) проводит проверку из-за драки на детском празднике в местном кафе. После инцидента госпитализация потребовалась отцу одного из детей и аниматору в образе Дарта Вейдера из эпопеи Звездные войны.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на УМВД региона.

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“По факту конфликта 20 марта в кафе на улице Нахимсона проводится проверка. От обеих сторон поступили заявления о нанесении побоев. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего“, - говорится в официальном сообщении правоохранителей.

Отмечается, что участники конфликта установлены. После прохождения лечения полученных в ходе конфликта травм мужчинами 1983 г.р. и 1979 г.р. будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение“.

Источник сообщил изданию, что конфликт возник на детском празднике между родителями и организаторами. Организаторов праздника якобы не устроило поведение детей, и они высказали претензии родителям. Травмы получили отец одного из детей и аниматор, им потребовалась госпитализация.

Пострадавший аниматор Василий, работавший в образе Дарта Вейдера, рассказал, что нападавших было двое – отец ребенка, День рождения которого отмечался, и его товарищ.

Конфликт возник из-за денег  – по его словам, родителей не устроила их работа и они захотели скидку, но аниматоры отказались, потому что дети растащили их реквизит.

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“Я только что выписался из больницы, мне диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и еще много чего… Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было“, - сказал собеседник агентства. 

Отец именнинника с другом избили аниматора - не хотел делать скидку
Отец именнинника с другом избили аниматора - не хотел делать скидку
instagram.com\black_list_yar

Напомним, в январе 2015 года в России “Лунтик, лев Алекс и зебра Марти“ избили хулигана.

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Теги: аниматор, детский праздник, кафе, Россия, Ярославль, избили
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Комментариев (3)
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KIBARG    02.04.2018, 16:21
Оценка:  +4
KIBARG
ох и наглость-дождаться конца мероприятия-и потом требовать скидку)
Serg2176    02.04.2018, 16:07
Оценка:  +1
Serg2176
местные джедаи разобрались с силами зла
Dnepr_Dnepr    02.04.2018, 16:10
Оценка:  +1
Dnepr_Dnepr
ему еще повезло, в следующих сериях будет хуже)
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