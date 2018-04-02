Дарта Вейдера жестоко избили на детском празднике в Ярославле

Избили аниматора в образе злодея из Звездных Войн. Мужчине диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и другое.

Полиция города Ярославля (Россия) проводит проверку из-за драки на детском празднике в местном кафе. После инцидента госпитализация потребовалась отцу одного из детей и аниматору в образе Дарта Вейдера из эпопеи Звездные войны.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на УМВД региона.

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“По факту конфликта 20 марта в кафе на улице Нахимсона проводится проверка. От обеих сторон поступили заявления о нанесении побоев. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего“, - говорится в официальном сообщении правоохранителей.

Отмечается, что участники конфликта установлены. После прохождения лечения полученных в ходе конфликта травм мужчинами 1983 г.р. и 1979 г.р. будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение“.

Источник сообщил изданию, что конфликт возник на детском празднике между родителями и организаторами. Организаторов праздника якобы не устроило поведение детей, и они высказали претензии родителям. Травмы получили отец одного из детей и аниматор, им потребовалась госпитализация.

Пострадавший аниматор Василий, работавший в образе Дарта Вейдера, рассказал, что нападавших было двое – отец ребенка, День рождения которого отмечался, и его товарищ.

Конфликт возник из-за денег – по его словам, родителей не устроила их работа и они захотели скидку, но аниматоры отказались, потому что дети растащили их реквизит.

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“Я только что выписался из больницы, мне диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и еще много чего… Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было“, - сказал собеседник агентства.

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Напомним, в январе 2015 года в России “Лунтик, лев Алекс и зебра Марти“ избили хулигана.