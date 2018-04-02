Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Страны G7 поздравили украинцев с началом медреформы

Комментариев: 3
Страны Большой семерки приветствуют стартовавшую в Украине медицинскую реформу и поздравляют украинцев с новыми возможностями для получения бесплатной медпомощи.
В Украине стартовала кампания по выбору семейного врача
В Украине стартовала кампания по выбору семейного врача
УНН

Лидеры G7 поддержали медицинскую реформу в Украине, ориентированную на пациента. Об этом говорится в сообщении G7 в Twitter в понедельник, 2 апреля.

"Мы приветствуем Украину с началом реформы здравоохранения, ориентированной на пациента. Мы рады, что начиная с сегодня, 2 апреля, все украинцы имеют возможность подписать декларацию со своими семейными врачами для получения бесплатной первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав утвердил правила, по которым украинцы будут выбирать врачей.

После введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в списке бесплатных для пациента услуг. Перед этим Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспансерному осмотру и обязательные медицинские карты для поступления в школу.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, медицина, реформы, медицинская реформа, реформа медицины, большая семерка, G7
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
SINIY26    02.04.2018, 17:07
Оценка:  0
SINIY26
Это же издевательство
Yzenykkrasavchik    02.04.2018, 17:02
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
У G7 есть свой отдельный аккаунт? Можно ссылку?
дикий_Ким    02.04.2018, 16:24
Оценка:  +2
дикий_Ким
Спасибо за поздравления. приезжайте к нам лечится.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь