Страны G7 поздравили украинцев с началом медреформы

Страны Большой семерки приветствуют стартовавшую в Украине медицинскую реформу и поздравляют украинцев с новыми возможностями для получения бесплатной медпомощи.

Лидеры G7 поддержали медицинскую реформу в Украине, ориентированную на пациента. Об этом говорится в сообщении G7 в Twitter в понедельник, 2 апреля.

"Мы приветствуем Украину с началом реформы здравоохранения, ориентированной на пациента. Мы рады, что начиная с сегодня, 2 апреля, все украинцы имеют возможность подписать декларацию со своими семейными врачами для получения бесплатной первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав утвердил правила, по которым украинцы будут выбирать врачей.

После введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в списке бесплатных для пациента услуг. Перед этим Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспансерному осмотру и обязательные медицинские карты для поступления в школу.

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