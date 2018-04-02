Авиакомпания Air France из-за забастовки отменит четверть рейсов

Во французской авиакомпании рассчитывают сохранить 70% дальнемагистральных рейсов, 67% рейсов средней дальности и 85% коротких рейсов из-за забастовки работников, сообщают СМИ страны.

Авиакомпания Air France планирует выполнить во вторник, 3 апреля, на 25% меньше своих рейсов из-за забастовки работников. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает Le Figaro.

По данным издания, будет сохранено 70% дальнемагистральных рейсов, 67% рейсов средней дальности и 85% коротких рейсов.

Ожидается, что в забастовке примут участие почти 33% пилотов авиакомпании, 20,5% бортпроводников и 14,5% наземного персонала авиакомпании.

Профсоюзы пилотов, бортпроводников и наземного персонала Air France требуют увеличения заработных плат на 6%, тогда как руководство согласно лишь на общую прибавку к зарплате в 1%.

Ранее сообщалось, что в столице Франции Париже 22 марта госслужащие провели митинг против реформ государственной службы. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

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