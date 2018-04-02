Немецкая армия вводит форму для беременных

Раньше на больших сроках беременности женщины, служащие в бундесвере, переходили на гражданскую одежду. Уже в этом году им закупят специальную форму.

Беременными являются около 2% от 20 тысяч женщин, работающих в вооруженных силах страны dw.de

Немецкая армия начинает серийное производство формы для беременных, сообщила в понедельник, 2 апреля, представитель министерства обороны Германии. В данный момент проводятся испытания в тестовых группах, по итогам которых могут быть внесены улучшения в прототипы. Однако закупки формы предполагается провести уже в это

По словам представителя Минобороны, женщины из тестовых групп одобрили образцы парадного обмундирования, но попросили сделать полегче и изменить фактуру формы полевой. Стоимость разработки обойдется в 650 тысяч евро. Беременными являются около 2% от 20 тысяч женщин, работающих в вооруженных силах страны. Раньше на больших сроках беременности женщины переходили на гражданскую одежду.

Изготовление формы для беременных должно повысить престиж бундесвера в качестве современного работодателя, обеспечивающего равноправные условия для мужчин и женщин. В других странах форма для беременных уже введена, сообщает Минобороны.

Между тем в феврале появилась информация, что бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО "Острие копья", поскольку немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.

Источник: Русская служба DW

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