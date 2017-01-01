Во Франции сошла лавина, есть погибший
Инцидент произошел напротив массива Монблан. Французские спасатели продолжают поиски еще двух человек, которые могли попасть под лавину.
Во французских Альпах в результате схода лавины погиб один лыжник, еще трое травмированы. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает The Associated Press со ссылкой на спасателей.
Отмечается, что лавина сошла напротив массива Монблан.
Спасатели продолжают поиски еще двух человек, которые могли попасть под лавину.
К слову, в этом году во французских Альпах в результате схождения лавин погибли более десяти человек.
Ранее сообщалось, что при сходе лавины в горах Швейцарии пропали без вести пять туристов.
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