Во Франции сошла лавина, есть погибший

Инцидент произошел напротив массива Монблан. Французские спасатели продолжают поиски еще двух человек, которые могли попасть под лавину.

Во Франции в результате схода лавины погиб лыжник

Во французских Альпах в результате схода лавины погиб один лыжник, еще трое травмированы. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает The Associated Press со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что лавина сошла напротив массива Монблан.

Спасатели продолжают поиски еще двух человек, которые могли попасть под лавину.

К слову, в этом году во французских Альпах в результате схождения лавин погибли более десяти человек.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины в горах Швейцарии пропали без вести пять туристов.

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