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Россия - театр абсурда: крестным ходом прошли пионеры

Комментариев: 10
Сети бурно обсуждают безумную акцию павославной церкви МП в Краснодаре.
Россия - театр абсурда: крестным ходом прошли пионеры
© twitter
Фото 1/6
  • Если можно одной картинкой описать биполярное расстройство, то вот она:
  • Крестный ход 1 апреля был проведен на полном серъезе
  • Многие дети шли вместе с родителями
  • У Оруэлла и Кафки есть очередной повод поблагодарить Путина за возвращенный интерес к их творчеству
  • Маразм крепчал...
  • Детское мероприятие называлось “Из уст младенец… совершил еси хвалу“
Россия - театр абсурда: крестным ходом прошли пионеры
Если можно одной картинкой описать биполярное расстройство, то вот она:
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В городе Краснодар (Россия) 1 апреля в Вербное воскресенье провели абсурдное по своей сути общественное мероприятие - в крестном ходе организованном православной церковью принимали участие дети в крастных галстуках, являющиеся членами общественной организации по типу “новой пионерии“.

На сайте местного издания Живая Кубань сообщается, что мероприятие было организовано священнослужителями местного Свято-Екатерининского кафедрального собора и носило название “Из уст младенец… совершил еси хвалу“.

В мероприятии приняли участие более тысячи детей и их родителей, в том числе крестным ходом прошли члены пионерской организации.

“Православные пионэры - это что-то новенькое в деле отупления широких масс“, - отмечает один из пользователей.

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Также в соцсетях звучит маса реплик людей озадаченных и переживающих культурный шок: “При Ленине такого не было!“ и “Сталина на них нет“!, “Ты кто? - Пионер! - Побожись, что не врёшь...“, “А по какому поводу ход? Чума? Или противопожарная безопасность?“, “Страна, которая сошла с ума“, - пишут сами россияне в комментариях к фото.

Как сообщалось 28 марта, МЧСников в РФ привлекают к молебнам о ниспослании дождя.

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Теги: Россия, дети, маразм, абсурд, крестный ход, цекровь, пионеры
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Комментариев (10)
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Gaib    02.04.2018, 19:14
Оценка:  -1
Gaib
Опять фейк- на сайте ничего о пионерах нет, дети надели не галстуки, а повязки красные в Краснодаре, как символ и с родителями учавствовали в ходе на крестное воскресение, одном из главных православных праздников, которых символизирует победу над смертью
Gaib    02.04.2018, 19:15
Оценка:  -1
Gaib
а люди, которые верят всему, что об РФ пишут в Украине - тупые овцы конечно
Шкиряк_и_Зорян    02.04.2018, 19:09
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Да нормально всё! Там даже ФСБ-ники крестятся. Истово! )))
providets333    02.04.2018, 18:24
Оценка:  +10
providets333
Те, що рф-вівцям наблювати на долю своїх чад, стало зрозуміло ще в 2014, коли Крим поцупили і криваву війну розв'язали. Потім Сірія, тощо. Я не про тупу помсту всього світу поколінням тупої вати (хоча і це не виключаю), а про те, що коли діти вати горять, тонуть
providets333    02.04.2018, 18:24
Оценка:  +9
providets333
або здихють від хвороб, то всім навкруги байдуже. Це - майбутнє вати та її нових генерацій. Якщо, звичайно, це можна назвати майбутнім.
Noblesse_obliger    02.04.2018, 18:19
Оценка:  +11
Noblesse_obliger
МАРАЗМ крепчает в скрепоносной, точно недострана абсурда - сплошной оксюморон!!!
providets333    02.04.2018, 18:04
Оценка:  +13
providets333
Бідні діти! Що чекає на них з такими батьками?
Coюзник    02.04.2018, 17:51
Оценка:  +14
Coюзник
Повеселили Может Краснодар хочет стать российской столицей юмора???
Coюзник    02.04.2018, 17:52
Оценка:  +12
Coюзник
Может они так 1-е апреля отмечали ...
Колишній-східняк    02.04.2018, 17:44
Оценка:  +12
Колишній-східняк
Страна не пуганных идиотов.
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