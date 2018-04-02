Россия - театр абсурда: крестным ходом прошли пионеры

Сети бурно обсуждают безумную акцию павославной церкви МП в Краснодаре.

Если можно одной картинкой описать биполярное расстройство, то вот она:

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В городе Краснодар (Россия) 1 апреля в Вербное воскресенье провели абсурдное по своей сути общественное мероприятие - в крестном ходе организованном православной церковью принимали участие дети в крастных галстуках, являющиеся членами общественной организации по типу “новой пионерии“.

На сайте местного издания Живая Кубань сообщается, что мероприятие было организовано священнослужителями местного Свято-Екатерининского кафедрального собора и носило название “Из уст младенец… совершил еси хвалу“.

В мероприятии приняли участие более тысячи детей и их родителей, в том числе крестным ходом прошли члены пионерской организации.

“Православные пионэры - это что-то новенькое в деле отупления широких масс“, - отмечает один из пользователей.

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Также в соцсетях звучит маса реплик людей озадаченных и переживающих культурный шок: “При Ленине такого не было!“ и “Сталина на них нет“!, “Ты кто? - Пионер! - Побожись, что не врёшь...“, “А по какому поводу ход? Чума? Или противопожарная безопасность?“, “Страна, которая сошла с ума“, - пишут сами россияне в комментариях к фото.

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