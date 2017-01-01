Российского актера приговорили к 22 годам за детскую порнографию

Доказана вина Мухтара Гусенгаджиева в совращении несовершеннолетних.

Актер Мухтар Гусенгаджиев, участник Танцев со звездами и обладатель титула Самый гибкий мужчина планеты получил 22 года заключения в колонии строгого режима за растление малолетних и изготовление порнографии с их участием. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Читай также: В Кривом Роге школьницы работали в порностудии

Сообщается, что преступной деятельностью знаменитость занимался с 2012 по 2015 год. Удалось установить, что Гусенгаджиев совершал это по отношению к детям родственников и знакомых. Кроме того, Мухтар специально для этого знакомился с женщинами, у которых есть дети и впоследствии совершал в отношении их детей противоправные действия.

Во время обыска у Мухтара нашли порнографические материалы с участием детей. Помимо этого, были проведены медицинская, комплексная комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистическая экспертизы, подтвердившие, что мужчина виновен.

Гусенгаджиев был арестован в сентябре 2015 года в Москве по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки.

Сам Гусенгаджиев вину не признает. Он уверяет суд, что цель всей этой истории - отобрать квартиру на Котельнической набережной в Москве, в которой он живет. Телеграм-канал Mash Пишет, что одна из потерпевших - дочь племянника Гусенгаджиева. Осужденный считает, что этот племянник и смонтировал провокационное видео.

53-летний Мухтар Гусенгаджиев снимался в сериале Последний из Магикян в роли Гамлета, а также в сериалах Дорогая Маша Березина, Кулагин и партнеры, Тайна перевала Дятлова. В 2011 году он участвовал в телешоу Танцы со звездами.

Напомним, 30 марта сообщалось, что в изготовлении детского порно обвиняется брат Евгения Вольнова - украинского пранкера, попавшего в розыск в РФ после пожара в Кемерово.