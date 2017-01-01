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В Индии полиция ищет обезьяну, похитившую ребенка

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Обезьяна проникла в дом и похитила оттуда ребенка, которого потом нашли мертвым.
В полиции назвали похищение обезьяной ребенка очень "редким случаем"
В полиции назвали похищение обезьяной ребенка очень "редким случаем"

В Индии полиция ищет обезьяну, которая похитила ребенка в восточном штате Орисса.

Мать ребенка видела, как обезьяна схватила малыша, однако не смогла спасти своего сына.

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Через день после того, как это случилось, один из родственников матери нашел тело ребенка в колодце позади дома.

Врач, осмотревшая тело ребенка, не нашла на нем признаков серьезных ранений.

“Это похоже на случай асфиксии вследствие утопления“, - сообщила она.

В полиции отметили, что похищение ребенка обезьяной - очень “редкий случай“.

“Хотя достаточно распространены случаи, когда обезьяны нападают на людей или входят в дома в поисках пищи, это первый случай, когда одна из них сбежала с ребенком“, - пояснил BBC офицер полиции Прадхан.

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Полиция надеется поймать обезьяну в течение недели и уже сотрудничает с местным племенем, которое занимается ловлей обезьян.

Местные чиновники сообщили ВВС, что обезьяна забралась в дом в субботу утром и вынесла ребенка.

По мнению местных жителей, обезьяна могла уронить ребенка, когда его несла.

BBC Украина
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Теги: Индия, животные, обезьяна, дети, похищение
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Источник: bbc.co.uk

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