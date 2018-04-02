Из гостиницы в столице США госпитализировали 51 человека

Экстренные службы вызвали в отель после жалоб постояльцев на симптомы пищевого отравления. Пока не ясно, почему именно они почувствовали себя плохо, заявили американские спасатели.

Из гостиницы Harrington в столице США Вашингтоне госпитализирован 51 человек, в том числе 48 подростков. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба департамента пожарной службы и неотложной медицинской помощи округа Колумбия в Twitter.

Отмечено, что у некоторых из поступивших в медучреждения нет симптомов заболевания, а их госпитализировали профилактически.

Как сообщается, экстренные службы вызвали в отель после жалоб постояльцев на симптомы пищевого отравления. Пока не ясно, почему именно они почувствовали себя плохо.

По информации представителей экстренных служб, пострадавшие заболели до приезда в Вашингтон. Все они прибыли из Нью-Йорка.

Отмечается, что госпитализированные находятся в стабильном состоянии. В экстренных службах рассказали, что сначала в больницу были отправлены 12 детей и один взрослый, а потом врачи решили госпитализировать остальные группы.

Ранее сообщалось, что в школе Харьковской области отравились 44 ученика.

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