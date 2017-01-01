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В США директор школы поцеловал свинью

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Винс Майерс проиграл спор. Он собрал детей в актовом зале и при всех поцеловал в пятачок свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд.

Директор начальной школы в американском Нью-Джерси Винс Майерспоцеловал свинью перед учениками, чтобы выполнить обещание, данное им в начале учебного года, сообщает NJ в понедельник, 2 апреля.

Так, Майерс обещал, что поцелует свинью, если дети смогут прочитать 10 тысяч книг в течение учебного года. Дети прочли 12,8 тысячкниг.

Проигравший спор директор собрал детей в актовом зале и при всех поцеловал в пятачок трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд.Ее специально привез местный фермер.

Позже на сцену вышла начальницаВинса Майерса, председатель образовательного округа Линн ДиПьетропо и под восторженные крики детей также поцеловала животное.

На вопрос, каково ему было целовать свинью, Майерс ответил: "Это словно целовать собаку".

Ранее сообщалось, что журнал New York Magazine поместил на обложку президента США Дональда Трампа в образе свиньи.

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Теги: США, дети, видео, школа, спор, директор, свинья, свиньи
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Источник: korrespondent.net

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