Белый дом подтвердил встречу Трампа с Путиным

Дату встречи представитель Белого дома пока не назвала, лишь сообщила, что она состоится "в ближайшем будущем". Возможность встречи президенты обсудили во время телефонного разговора 20 марта.

Путин и Трамп Кадр из видео

В Белом доме подтвердили, что в скором времени может состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник, 2 апреля.

По ее словам, в ходе последнего телефонного разговора 20 марта Трамп предложил Путину провести совместную встречу.

"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме", - сказала Сандерс.

Дату встречи представитель Белого дома пока не назвала, лишь сообщила, что она состоится "в ближайшем будущем".

Ранее Трамп заявлял, что ожидает встречи с Путиным в ближайшее время.

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