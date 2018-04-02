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Белый дом подтвердил встречу Трампа с Путиным

Комментариев: 1
Дату встречи представитель Белого дома пока не назвала, лишь сообщила, что она состоится "в ближайшем будущем". Возможность встречи президенты обсудили во время телефонного разговора 20 марта.
Путин и Трамп
Путин и Трамп
Кадр из видео

В Белом доме подтвердили, что в скором времени может состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник, 2 апреля.

По ее словам, в ходе последнего телефонного разговора 20 марта Трамп предложил Путину провести совместную встречу.

"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме", - сказала Сандерс.

Дату встречи представитель Белого дома пока не назвала, лишь сообщила, что она состоится "в ближайшем будущем".

Ранее Трамп заявлял, что ожидает встречи с Путиным в ближайшее время.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Путин, Белый Дом, встреча, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gidnyk    02.04.2018, 21:29
Оценка:  +1
Gidnyk
А Порошенко что то не зовут. Вот же зрада. Да и Юге Луценко визу аннулировали. К чему бы это?
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