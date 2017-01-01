Пожар в Кемерово: в батутном зале ТРЦ нашли высоковольтные провода

Пучок с проводами свисал фактически над ванной батутного центра, заполненной легковоспламеняющимися материалами – мягким наполнителем сухого бассейна.

Во время осмотра сгоревшего здания торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в российском городе Кемерово следователи обнаружили пучки высоковольтных электропроводов, проложенные через батутный зал.

Об этом говорится в видео, опубликованном Следственным комитетом РФ в понедельник, 2 апреля.

"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены транзитом через зал (батутного зала – ред.). Причина пожара, предположительно, – короткое замыкание", – говорится в докладе руководителя группы следователей.

По словам очевидцев, пучок с проводами свисал фактически над ванной батутного центра, заполненной легковоспламеняющимися материалами – мягким наполнителем сухого бассейна.

"По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью", – говорится в закадровом тексте ролика.

Большинство находившихся в кинозале людей скончались от отравления продуктами горения, так как не могли выйти из зала. Их тела обнаружены перед одной из дверей, ориентированной в сторону очага пожара. При этом утверждается, что вторая дверь в зал оставалась разблокированной и через нее можно было бы спастись, но зрители ждали пожарных и не догадались эвакуироваться через другой выход.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

После пожара выяснилось, что здание ТРЦ Зимняя вишня было построено самовольно.

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