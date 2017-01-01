Среди пострадавших оказались иностранцы – три гражданина России и два гражданина Ирана. Также травмы получили дети и подростки от шести до 16 лет.

В центре Еревана в ресторане Burger king на Северном проспекте прогремел взрыв. Травмы получили девять человек, все они госпитализированы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на подполковника МЧС Армении Тиграна Восканяна в понедельник, 2 апреля.

По предварительным данным, взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива.

"Взорвался баллон давления розлива пива. О действиях предумышленного характера речи не идет", – сказал собеседник агентства.

Среди пострадавших оказались иностранцы – три гражданина России и два гражданина Ирана. Также травмы получили дети и подростки от шести до 16 лет. Восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии, ей уже делают операцию.

Cмотрите фотогалерею: В центре Еревана прогремел взрыв: девять пострадавших

Ранее в Киеве во дворе жилого дома на улице Якуба Коласа неизвестные подорвали внедорожник Range Rover. В результате взрыва пострадал владелец машины.

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