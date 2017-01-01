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В Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8

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Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах от населенного пункта Карандаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров.
О пострадавших или разрушениях пока не сообщается
О пострадавших или разрушениях пока не сообщается
Скриншот

В южной части Боливии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщила геологическая служба США в понедельник, 2 апреля.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах северо-восточнее населенного пункта Карандаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров.

Это землетрясение стало одним из сильнейших в истории Боливии. Но по предварительным данным, оно не привело к жертвам и разрушениям из-за того, что очаг залегал глубоко под землей.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 7,2 произошло у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи. После подземных толчков была объявлена угроза возникновения цунами.

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Теги: Землетрясения, Боливия, разрушения, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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