В Ираке приговорили к смертной казни шесть турчанок

Женщины прибыли из Турции в Ирак, чтобы воссоединиться со своими мужьями, воюющими на стороне террористической организацией "Исламское государство".

Уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни шесть гражданок Турции за связи с террористической организацией "Исламское государство", сообщает AFP

Отмечается, что еще семь женщин осудили на пожизненное лишение свободы.





В Ираке за членство в ИГ осудили 17-летнюю немку Турчанок с маленькими детьми задержали пешмерга (вооруженные силы Иракского Курдистана – ред.) после того, как исламистки покинули иракский город Талль-Афара. Туда они ранее прибыли, чтобы воссоединиться со своими мужьями, воюющими на стороне ИГ.

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