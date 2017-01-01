В Ираке приговорили к смертной казни шесть турчанок
Женщины прибыли из Турции в Ирак, чтобы воссоединиться со своими мужьями, воюющими на стороне террористической организацией "Исламское государство".
Отмечается, что еще семь женщин осудили на пожизненное лишение свободы.
Турчанок с маленькими детьми задержали пешмерга (вооруженные силы Иракского Курдистана – ред.) после того, как исламистки покинули иракский город Талль-Афара. Туда они ранее прибыли, чтобы воссоединиться со своими мужьями, воюющими на стороне ИГ.
В Ираке за членство в ИГ осудили 17-летнюю немку
В Ираке за членство в ИГ осудили 17-летнюю немку
Ранее сообщалось о 16 женах боевиков "Исламского государств", приговоренных к повешению в Ираке.
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