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В Ираке приговорили к смертной казни шесть турчанок

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Женщины прибыли из Турции в Ирак, чтобы воссоединиться со своими мужьями, воюющими на стороне террористической организацией "Исламское государство".
Смертная казнь через повешение
Смертная казнь через повешение
 
Уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни шесть гражданок Турции за связи с террористической организацией "Исламское государство", сообщает AFP.
 
Отмечается, что еще семь женщин осудили на пожизненное лишение свободы.
 
Турчанок с маленькими детьми задержали пешмерга (вооруженные силы Иракского Курдистана – ред.) после того, как исламистки покинули иракский город Талль-Афара. Туда они ранее прибыли, чтобы воссоединиться со своими мужьями, воюющими на стороне ИГ.

В Ираке за членство в ИГ осудили 17-летнюю немку
 
Ранее сообщалось о 16 женах боевиков "Исламского государств", приговоренных к повешению в Ираке.

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Теги: Ирак, женщины, смертная казнь, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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