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Мощное землетрясение произошло в Сальвадоре

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья департамента Сан-Висенте. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В Сальвадоре произошло землетрясение
В Сальвадоре произошло землетрясение
Getty Images
 
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером 2 апреля в Сальвадоре. Об этом сообщает министерство окружающей среды и природных ресурсов страны.
 
По предварительным данным, землетрясение произошло у побережья департамента Сан-Висенте.
 
О возможных разрушениях и жертвах пока не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

 
Ранее сообщалось, что в южной части Боливии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8.

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Теги: Землетрясения, Сальвадор, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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