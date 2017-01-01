Мощное землетрясение произошло в Сальвадоре

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья департамента Сан-Висенте. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером 2 апреля в Сальвадоре. Об этом сообщает министерство окружающей среды и природных ресурсов страны.

По предварительным данным, землетрясение произошло у побережья департамента Сан-Висенте.





Угроза возникновения цунами объявлена в Папуа-Новой Гвинее О возможных разрушениях и жертвах пока не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

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