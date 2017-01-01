Демократы мешают мне сформировать команду – Трамп

По словам президента США, 39% выдвигаемых им кандидатур, включая дипломатов, не были одобрены из-за препятствий со стороны демократов.



Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда не сформируется даже к концу его возможного второго президентского срока.

По словам американского лидера, виной этому то, что около 40% выдвигаемых им кандидатур на должности в администрации не одобряют демократы.





39% of my nominations, including Diplomats to foreign lands, have not been confirmed due to Democrat obstruction and delay. At this rate, it would take more than 7 years before I am allowed to have these great people start working. Never happened before. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 апреля 2018 г. "39% выдвигаемых мною кандидатур, включая дипломатов в зарубежных странах, не были одобрены из-за препятствий и задержек со стороны демократов. Такими темпами уйдет более 7 лет, прежде чем мне будет позволено иметь (в команде) этих прекрасных людей, которые бы начали свою работу. Этого никогда не случалось в прошлом. Возмутительно!" – написал Трамп в Twitter.

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