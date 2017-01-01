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Демократы мешают мне сформировать команду – Трамп

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По словам президента США, 39% выдвигаемых им кандидатур, включая дипломатов, не были одобрены из-за препятствий со стороны демократов.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда не сформируется даже к концу его возможного второго президентского срока.
 
По словам американского лидера, виной этому то, что около 40% выдвигаемых им кандидатур на должности в администрации не одобряют демократы.
 
"39% выдвигаемых мною кандидатур, включая дипломатов в зарубежных странах, не были одобрены из-за препятствий и задержек со стороны демократов. Такими темпами уйдет более 7 лет, прежде чем мне будет позволено иметь (в команде) этих прекрасных людей, которые бы начали свою работу. Этого никогда не случалось в прошлом. Возмутительно!" – написал Трамп в Twitter.

Напомним, Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года.

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, демократы
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Источник: korrespondent.net

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