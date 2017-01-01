Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп обрадовался росту своего рейтинга одобрения до 50%

Комментариев: 0
Президент США похвастался ростом своего рейтинга одобрения до 50%. Показатель Трампа оказался больше, чем у его предшественника Барака Обамы на аналогичном сроке после избрания.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа американцами достиг 50%, следует из данных соцопроса, проведенного компанией Rasmussen Reports. Сам американский лидер поделился этим достижением со своими подписчиками в Twitter.

Показатель Трампа оказался больше, чем у его предшественника Барака Обамы на аналогичном сроке после избрания: в 2010 году его одобряли 46% опрошенных.

При этом 49% респондентов в ходе последнего исследования негативно охарактеризовали работу Трампа.
 


Деятельностью Путина довольны более 80% россиян – опрос

Напомним, в декабре 2017 года популярность Трампа достигла минимального значения (32%) со дня его инаугурации 20 января.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, США, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь