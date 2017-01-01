Российское судно прекратило поиски аргентинской подлодки

Российское исследовательское судно прекратило поиски пропавшей в Атлантическом океане в ноябре 2017 года аргентинской подлодки Сан-Хуан.



Океанографическое судно Янтарь Военно-морского флота России завершило участие в операции по поиску пропавшей подводной аргентинской лодки San Juan (Сан-Хуан), сообщает Океанографическое судно Янтарь Военно-морского флота России завершило участие в операции по поиску пропавшей подводной аргентинской лодки San Juan (Сан-Хуан), сообщает Telam

Эту информацию агентству подтвердил почетный консул России в городе Мар-дель-Плата Хорхе Кузнецов. По его словам, Янтарь фактически официально завершил свое участие по решению правительства России.





ВМС США рассказали о взрыве на подлодке Сан-Хуан Российское судно отправилось в уругвайский порт Монтевидео для загрузки топлива. После этого Янтарь возьмет курс на порт Буэнос-Айреса, где пополнит запасы провиантов и воды, и больше не вернется в зону поиска.

Напомним, о пропаже подлодки San Juan (Сан-Хуан) стало известно в середине ноября 2017 года. В поисково-спасательных работах помимо Аргентины участвовали Россия, Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай. 5 декабря министр обороны Аргентины Оскар Агуад публично признал, что 44 члена экипажа San Juan погибли.

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